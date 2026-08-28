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НовостиПроисшествия28 августа 2026 8:46

СК: атаковавший Севастополь дрон был снаряжен металлическими элементами

В результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 28 августа детсад и многоквартирный дом получили повреждения
Мария СПИРИДОНОВА
СК: атаковавший Севастополь дрон был снаряжен металлическими элементами

СК: атаковавший Севастополь дрон был снаряжен металлическими элементами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник, атаковавший Севастополь, был оснащен взрывчаткой и поражающими металлическими элементами, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По предварительным данным, беспилотник был снаряжен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами», — сообщила Петренко.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Севастополе. В результате атаки пострадали два человека, число пострадавших в настоящий момент уточняется. Также повреждения получили два корпуса дошкольного учреждения. Кроме того, осколки сбитого беспилотника упали на территории отеля. Из-за этого начался небольшой пожар. Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что в результате атаки никто не погиб. После атаки ВСУ на Севастополь СК возбудил уголовное дело.