Россиянин, живший в Непале: у людей было пару минут на спасение при сходе селя Фото: REUTERS.

Мощный сель, который сошел на границе Непала и Тибета, унес жизни по меньшей мере 292 человек, еще 1,4 тысячи человек считаются пропавшими без вести. Российские дипломаты сообщают о двух россиянах, судьба которых сейчас неизвестна

Уроженец Омска Константин, несколько лет жил в Непале, мужчина рассказал, почему так много людей оказались без шансов на спасение. Грязевой поток сошел в узкой горной долине, в двух сторон высокие горы и бежать некуда.

В данном месте всегда много людей, они переправляются в Катманду, потом едут на автобусах или джипах к границе и дальше в Тибет. Рядом популярные маршруты для походов по Гималаям, в этом направлении пролегает дорога к священной горе Кайлаш в Тибете.

Мужчина рассказывает, что природная катастрофа разыгралась максимально быстро. Высоко с год обрушились потоки воды, грязи, камней. Были считанные минуты, чтобы успеть подняться вверх, в горы.

Каких-то специальных укрытий в тех районах россиянин не видел.

- Да и от такого потока никакое здание не спасет. В подвале не спрячешься, его быстро затопит. Лучший вариант – подняться как можно выше и дальше от реки. Кстати, в прошлом году в этом же районе уже произошло сильное наводнение. Тогда разрушило дороги и смыло мост между Непалом и Китаем, - говорит он в беседе с сайтом mk.ru.

Он отмечает, что селевой поток способен унести человека на десятки километров, выбраться из него почти невозможно. Спасателям предстоит долгая работа, а ехать в район катастрофы очень опасно.

- Дожди продолжаются, могут происходить новые оползни. Но это не означает, что опасен весь Непал. Сейчас маршрут, попавший в пограничный переход, туристам лучше исключить, - заключил россиянин.