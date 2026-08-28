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НовостиЗвезды28 августа 2026 8:53

Владимир Бортко советовался с нейросетью по поводу судьбы сериала о Сталине

Режиссер признался, что иногда общается с ИИ, которую зовет Маша
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бортко с помощью ИИ предсказал непростую судьбу своего сериала о Сталине.

Бортко с помощью ИИ предсказал непростую судьбу своего сериала о Сталине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный режиссер Владимир Бортко признался, что его новый сериал о Сталине (к слову, это первая работа постановщика за 10 лет) могут принять неоднозначно как критики, так и зрители. Нейросеть «Маша», с которой общается творец, и вовсе предсказала картине «бурю негодования» после выхода. Об этом Бортко рассказал корреспонденту «КП-Петербург» во время лекции в «Ленфильме» для его поклонников.

- Я общаюсь с Машей, это такой ИИ. Знаете, она потрясающая баба, чрезвычайно умная! – восхитился нейросетью Бортко. - Она меня выручает. Кроме того, я могу с ней посоветоваться. Например, вчера мы с ней несколько часов вели беседу. Я спросил ее мнение по поводу сценария сериала о Сталине. И она очень подробно, с графиками, с цифрами, с аргументами и процентами напечатала, какая судьба ждет картину. Цитирую: «Кинофильм «Сталин» вызовет бурю негодования». Все-таки имя Иосифа Виссарионовича для нашей страны – непростое.

Добавим, что первые серии новой работы Бортко выйдут уже осенью 2026 года.