Перешла границу и перестала выходить на связь: В Непале ищут пропавшую после оползня танцовщицу из Петербурга

Российская танцовщица Анна Пак пропала после схода селя в Китае и Непале. Фото: личная страница Анны Пак во ВКонтакте

Жительница Санкт-Петербурга Анна Пак пропала без вести в результате схода селя на границе Китая и Непала. Об этом сообщает «КП-Петербург». 38-летняя женщина, профессионально занимающаяся танцами, приобрела тур в Гималаи и утром 26 августа в составе группы направлялась к пограничному переходу Гьиронг, когда в этом районе сошел мощный сель.

«Мы заполнили формы пропавших. По имеющейся информации, Анна утром 26 августа перешла границу в сторону Китая. Она и еще шестеро пропали. С ними нет никакой связи», — сообщили непальские гиды.

Они разыскивают женщину, опрашивают спасателей и других туристов. Надежду на спасение даёт информация в социальных сетях о двух выживших россиянках, которые в составе группы из восьми человек спаслись, забравшись на скалы. Их эвакуировали вертолётом. Однако пока данная информация не подтверждена посольством РФ в Непале. Анна Пак числится в списках пропавших.

Напомним, стихия накрыла Непал 26 августа, наиболее пострадавшим оказался район реки Бхоте-Коши, где потоки воды снесли несколько деревень. Среди разрушенных объектов — 42-километровый участок трассы и бетонные мосты. Предположительно, причиной бедствия стало землетрясение в Тибете, вызвавшее сход селя.

На данный момент власти Непала эвакуируют людей из-за риска второго прорыва воды после схода селя в Тибете.