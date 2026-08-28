Песков: Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают последовательную работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины, а темпы продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения являются очевидными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время регулярного общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все поставленные задачи в рамках специальной военной операции выполняются планомерно.

"Удары по Киеву продолжаются. Продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима",- сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в пятницу, 28 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом и шесть хранилищ в Одессе.