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НовостиПолитика28 августа 2026 9:15

Песков: Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины

Песков заявил, что темпы продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения являются очевидными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины

Песков: Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают последовательную работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины, а темпы продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения являются очевидными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время регулярного общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все поставленные задачи в рамках специальной военной операции выполняются планомерно.

"Удары по Киеву продолжаются. Продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима",- сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в пятницу, 28 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом и шесть хранилищ в Одессе.