Заседание Еврокомиссии пройдёт в крайне сомнительном месте: раньше там был человеческий зоопарк Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Внеочередное заседание Еврокомиссии по вопросам миграции решено провести во Дворце Африки, который находится под Брюсселем. Это здание вызывает неоднозначные ассоциации, поскольку до 2018 года оно носило название Дворца колоний и было построено королем Леопольдом II.

Именно там во время Всемирной выставки 1897 года был организован крупнейший в истории Бельгии человеческий зоопарк, где людей демонстрировали как часть экспозиции. Информацию об этом решении предоставил брюссельский портал Euractiv.

Выбор столь необычного места для обсуждения миграционной политики удивил даже сотрудников европейских институтов. Как передает Euractiv, один из чиновников Евросоюза, пожелавший остаться неназванным, заметил, что чуткость к культурным нюансам всегда была сильной стороной нынешнего состава Еврокомиссии. По его словам, это решение выглядит как минимум странно.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу приводил этот исторический факт в качестве примера. Он рассказывал, что в те годы, когда Советский Союз проводил международный фестиваль молодежи, в Бельгии еще существовал человеческий зоопарк. В то же время в Швейцарии женщины были лишены избирательных прав, в Англии им запрещалось заходить в пабы, а в Соединенных Штатах действовали законы расовой сегрегации.