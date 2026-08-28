Мирошник назвал отличие в военных тактиках России и Украины

Мирошник: РФ работает над ослаблением военных возможностей противника Фото: REUTERS.

Москва работает над ослаблением именно военных возможностей Украины, в отличие от киевского режима, который наносит террористические удары по гражданскому населению. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Россия работает над ослаблением военных возможностей украинских формирований и прекращением их снабжения западными спонсорами», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя удары Вооруженных сил (ВС) России по складам для ракет «Фламинго» под Киевом.

При этом Мирошник обратил внимание, что киевский режим «предпочитает концентрироваться на террористических ударах». По его словам, с этой целью Киев пытается создать «невыносимые условия для жизни» и «стремится запугать гражданское население».

Напомним, в пятницу, 28 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили крупный складской комплекс ООО «Стеллар Джет» в Киевской области. На данном объекте хранились готовые узлы дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», а также топливо для ракетных ускорителей.