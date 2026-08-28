Год без отпуска не пройдет бесследно: психолог предупредила россиян о последствиях

Даже регулярных выходных бывает недостаточно для полноценного восстановления. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Россияне стали чаще отказываться от полноценного отдыха, откладывая отпуск из-за работы, финансовых вопросов и страха потерять контроль над рабочими процессами. Кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, чем может обернуться привычка постоянно переносить отдых. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Физиологически человек через полгода активной работы уже чувствует значительное снижение работоспособности. Если отпуска не было год, он уже получил некое выгорание», – отметила психолог.

По словам специалиста, даже регулярных выходных бывает недостаточно для полноценного восстановления. Напряжение постепенно накапливается, поэтому организму необходим более продолжительный перерыв. При этом необязательно ждать возможности для долгого путешествия. Даже несколько дней без рабочих задач могут помочь расслабиться и снизить риск выгорания.

Психолог предупредила, что если работать без отпуска два года, восстановление может потребоваться основательное. На фоне постоянного стресса могут появиться хроническая усталость, снижение работоспособности и психосоматические проблемы.

Ранее психологи предложили использовать технику «перепрописывания» для борьбы с повторяющимися кошмарами. Специалисты рекомендуют в спокойной обстановке мысленно изменять пугающий сюжет, пишет «Царьград».