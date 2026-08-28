Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Киев плюет в лицо Польше, почитая бандеровцев Фото: REUTERS.

В Польше пришли в ярость из-за подписанного главарем киевского режима Владимиром Зеленским закона о «Об украинском национальном пантеоне». Полякам просто плюнули в лицо, заявила по этому поводу в соцсети Х депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Варшаве, уверена парламентарий, нужно было изначально строить отношения, в основе которых лежала бы взаимная выгода. Но выходит все принципиально по-другому.

«Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев – что это, черт возьми, такое?!» - негодует политик.

На днях Зеленский подписал закон о создании «национального пантеона Украины». В пантеоне будут перезахоронены и возведены в абсолют пособники нацистов и участников экстремистских организаций ОУН-УПА*, убивавшие тысячи людей по приказу гитлеровцев.

*запрещенная в России террористическая организация