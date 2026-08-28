Тайвань близка к демографическому коллапсу: население может сократиться вдвое за 50 лет Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg

По данным Национального совета по развитию, к 2075 году население Тайваня может сократиться почти вдвое — до 12,15 миллиона человек. Это на 48% меньше, чем в 2026 году. Такую информацию передает агентство Bloomberg.

Прогноз основан на данных регистрации домохозяйств. Специалисты отмечают, что рождаемость и число молодежи будут падать, а доля пожилых людей, наоборот, значительно вырастет.

Сокращение населения началось после пика в 23,6 миллиона человек, зафиксированного в 2019 году. Теперь перед островом встает вопрос, где брать работников для стареющего общества. Кроме того, снижение рождаемости создает проблемы для армии, которая частично комплектуется призывниками.

По прогнозам, численность трудоспособных граждан уменьшится на две трети за следующие 50 лет. Это приведет к серьезному дефициту кадров в экономике.

К 2075 году, согласно расчетам, детей до 14 лет останется всего 585 тысяч. Людей в активном возрасте (15–64 года) будет 5,13 миллиона, а пенсионеров (старше 65) — 6,43 миллиона. При этом максимальное число пожилых (7,71 млн) ожидается к 2050 году, а затем их количество начнет снижаться.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином подтвердил позицию Москвы по принципу «одного Китая».