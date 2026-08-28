Айбек Дадебай единогласно избран председателем парламента Казахстана. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший глава администрации президента Казахстана Айбек Дадебай единогласно избран председателем однопалатного парламента страны. Об этом 28 августа, в пятницу, сообщил председатель счетной комиссии Жанарбек Ашимжанов.

Все 145 депутатов парламента Казахстана отдали голоса за 46-летнего Айбека Дадебая. Голосование проходило в тайном режиме.

Айбек Дадебай занимал должность руководителя администрации президента Касым-Жомарта Токаева с 2024 года, был освобождён от неё в мае 2026 года. Мажилис — нижняя палата парламента Казахстана, состоящая из 98 депутатов, избираемых на пять лет.

В Казахстане с 1 июля вступила в силу конституционная реформа: упразднены Сенат и Мажилис, вместо них создан однопалатный Курултай с 145 депутатами.

Ранее KP.RU писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске правительства в связи с началом работы нового однопалатного парламента — Курултая. Члены кабмина будут временно исполнять обязанности до утверждения нового состава.