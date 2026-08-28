Любовная афера зашла слишком далеко: мужчина решился на убийство детей, когда нашел жену на сайте знакомств Фото: Shutterstock.

48-летний мужчина из Малайзии убил жену и двоих детей, затем покончил с собой. Полиция связывает это с убытками от аферы с онлайн-знакомствами, в которой участвовала женщина. Об этом пишет издание SCMP со ссылкой на источники.

В ходе предварительного расследования полиция обнаружила записку с обвинениями в афере, из-за которой семья потеряла 61 000 долларов и влезла в долги. Супруг жертвы писал в предсмертной записке, что ему стало стыдно за жену, когда он нашел ее анкету на сайте знакомств. Он не мог понять, как объясниться перед детьми, именно поэтому решился на убийство.

Начальник полиции Куала-Лумпура Фадил Хаджи Марсус сообщил, что 48-летний мужчина написал, что был расстроен предполагаемыми отношениями жены с мошенником и она продолжала с ним связываться, несмотря на финансовые потери. Любовная афера, в которую попала женщина, зашла слишком далеко, писал в записке мужчина.

Ранее KP.RU рассказала о похожем случае. Стало известно, что мужчина решился на убийство, когда узнал, что его супруга хочет с ним расстаться.