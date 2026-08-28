Поздний ужин вредит сердцу? Ученые нашли тревожную связь

Исследователи предполагают, что причина может быть связана с циркадными ритмами. Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Поздние приемы пищи могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. Они изучили режим питания более 1,3 тысячи жителей Китая старше 60 лет. Об этом пишет «Царьград».

У участников, которые ужинали после 18:00, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была в 2,6 раза выше. Для сравнения, у тех, кто ужинал до 17:00, такой зависимости не наблюдалось.

А вот у тех, кто завтракал после 7:00, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний оказалась на 75% выше по сравнению с участниками, которые ели утром до 6:00. При оценке общего режима питания ученые также обнаружили связь между поздними приемами пищи и повышенным риском заболеваний.

Исследователи предполагают, что причина может быть связана с циркадными ритмами. В вечернее время организм хуже реагирует на инсулин и менее эффективно перерабатывает глюкозу и жиры. При этом результаты показывают именно статистическую связь и не доказывают, что поздний ужин напрямую вызывает болезни сердца.

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