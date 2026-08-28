Пожар в заповеднике «Утриш» на Кубани ликвидирован Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в государственном заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в Max.

Открытое горение удалось устранить еще вечером 27 августа. Ночью и утром специалисты обследовали пройденную огнем территорию и проливали отдельные участки. В 12:00 28 августа была зафиксирована полная ликвидация пожара.

Всего к борьбе с огнем привлекли около 200 человек и порядка 80 единиц техники, а также авиацию. Работы осложняли сильный ветер, жара и труднодоступный горный рельеф. В тушении участвовали сотрудники МЧС, РСЧС, «Кубань-СПАС», лесничества, полиции, казаки и волонтеры.

Отдельно Маслова отметила помощь мотоциклистов. Они доставляли воду на участки, куда крупная техника не могла добраться. Поддержку Анапе также оказали соседние муниципалитеты Краснодарского края.

Напомним, крупный пожар в «Утрише» начался 25 августа после падения обломков беспилотника. Первоначально огонь охватил 3,5 га, однако затем из-за ветреной погоды площадь пожара увеличилась до 70 га. Горели сухая трава, кустарники, деревья и валежник.