Зеленского вызывают «на ковёр» к журналистам: украинцы требуют прямого общения с независимыми СМИ Фото: REUTERS.

На сайте ОП Украины зарегистрировали петицию с требованием провести открытую встречу Владимира Зеленского с журналистами независимых СМИ. Инициатор обращения — днепрянка Анна Репина, которая ранее участвовала в координации акций протеста против увольнения Михаила Федорова.

Журналист Даниил Мокрик в соцсетях назвал появление документа невероятным событием, поскольку до этого, по его данным, было заблокировано минимум пять подобных электронных петиций.

Сама Анна Репина пояснила, что на Украине больше месяца продолжались протесты, во время которых люди выдвигали Зеленскому требования и призывали его к открытому разговору. Однако после завершения митингов, по её мнению, власть не продемонстрировала готовности к полноценному диалогу и не услышала общество.

Автор считает, что пресс-конференция с участием главы киевского режима и критически настроенных журналистов может стать реальным способом донести до власти позицию граждан.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал жалобу Владимира Зеленского на нехватку денег на фоне коррупционного скандала в его офисе «анекдотом».