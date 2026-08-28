В Кремле рассказали о рабочем графике Путина

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

В Кремле рассказали о графике президента России Владимира Путина на 28 августа. Отмечается, что глава государства посетит Нижний Новгород и выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не стал говорить, о чем именно будет доклад Путина. Напомним, глава государства отметил значимость форума в условиях глобальных экономических и технологических изменений. В мероприятии приняли участие почти 50 тысяч проектов из России и 59 стран. Он выразил мнение, что лучшие идеи на форуме получат поддержку.

Ранее KP.RU рассказал, что неделю назад президент выступил на съезде «Единой России». Там он рассказал об успехах российских военных в зоне СВО, а также заявил о главной задаче партии.