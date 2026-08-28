Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 августа 2026 10:35

В Кремле рассказали о рабочем графике Путина

Песков: Путин посетит Нижний Новгород и выступит на форуме
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

В Кремле рассказали о графике президента России Владимира Путина на 28 августа. Отмечается, что глава государства посетит Нижний Новгород и выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не стал говорить, о чем именно будет доклад Путина. Напомним, глава государства отметил значимость форума в условиях глобальных экономических и технологических изменений. В мероприятии приняли участие почти 50 тысяч проектов из России и 59 стран. Он выразил мнение, что лучшие идеи на форуме получат поддержку.

Ранее KP.RU рассказал, что неделю назад президент выступил на съезде «Единой России». Там он рассказал об успехах российских военных в зоне СВО, а также заявил о главной задаче партии.