Диетолог раскрыла, почему осенью стоит чаще есть орехи

Орехи помогут пережить осенние перепады настроения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С конца августа начинается сезон сбора орехов, и осенью их особенно часто включают в рацион. Этот продукт богат белком, полезными жирами, витаминами, минералами и клетчаткой. Врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала о пользе орехов и объяснила, почему ими можно заменить сладости. Об этом пишет aif.ru.

«Орехи могут стать хорошей альтернативой кондитерским изделиям. За счет отсутствия сахара они не оказывают вредного воздействия на эмаль зубов и кишечный микробиом. Наоборот – благотворно влияют на рост полезных бактерий в нашем кишечнике за счет высокого содержания клетчатки», – отметила медик.

Орехи содержат в среднем около 15 граммов белка на 100 граммов продукта, а в арахисе, миндале и фисташках его еще больше. Кроме того, в них есть витамины группы B, Е, С и РР, а также магний, калий, кальций, цинк, селен, железо и фосфор. Богаты орехи и жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9.

Регулярное употребление орехов связывают с пользой для сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Осенью они могут быть особенно актуальны благодаря содержанию триптофана – аминокислоты, из которой организм вырабатывает серотонин и мелатонин.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева рассказала KP.RU, чем полезны семь популярных видов орехов и как их свойства могут влиять на здоровье сосудов.