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НовостиПолитика28 августа 2026 10:51

Евкуров: ВС России применяют FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/час

Российские дроны-перехватчики помогают устранять воздушные цели противника
Семен ЗИМИН
Евкуров: ВС России применяют FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/час

Евкуров: ВС России применяют FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/час

Фото: REUTERS.

ВС РФ начали массово применять в зоне СВО специальные FPV-дроны-перехватчики, которые способны разгоняться до 200 километров в час и даже выше. Эти беспилотники предназначены для охоты на вражеские разведывательные и ударные аппараты прямо в воздухе.

Замглавы российского военного ведомства Юнус-Бек Евкуров лично проверил, как организована боевая подготовка на одном из полигонов в Нижегородской области. В ходе тактико-специального занятия военные отработали практические навыки по уничтожению целей. В учениях были задействованы расчеты беспилотных систем, мобильные огневые группы и штурмовые подразделения.

Евкуров рассказал, что на каждом полигоне военные постоянно совершенствуют тактику работы мобильных групп с учетом характеристик средств нападения противника. Он подчеркнул, что подразделения FPV-перехватчиков готовятся довольно успешно и уже применяются в реальных боевых условиях. Основной упор делается на использование высоких скоростей от 200 км/ч, что позволяет эффективно поражать воздушные цели.

Также стало известно, что в России начался серийный выпуск новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант». Она эффективно подавляет спутниковые сигналы Starlink.