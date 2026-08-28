Президент Грузии Кавелашвили помиловал россиянина, повредившего машину МВД. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал гражданина России Дениса Куланина, осужденного за повреждение автомобиля МВД во время акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Куланин вошел в число 226 человек, помилованных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы. По данным администрации президента Грузии, решение коснулось 217 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Еще шесть человек были освобождены от наказаний, не связанных с заключением.

Адвокат россиянина Дмитрий Нозадзе рассказал, что официального уведомления о помиловании пока не получил и узнал о решении из СМИ. Связаться с миграционной и пенитенциарной службами ему не удалось, поскольку 28 августа в Грузии является нерабочим днем.

«МВД мне ничего не сообщало, я узнал о помиловании Дениса Куланина из кадров телекомпании. Звоню целый день в миграционный департамент и пенитенциарную службу, но никто не отвечает», — заявил адвокат.

Куланина задержали в Тбилиси 28 марта 2025 года во время протестной акции на проспекте Руставели. По версии МВД Грузии, россиянин, скрывавший лицо под маской, намеренно повредил находившийся на балансе ведомства автомобиль, а затем скрылся. Позднее его задержали. В суде Куланин признал вину и извинился за свой поступок. Тбилисский городской суд назначил ему два года лишения свободы.

Ранее суд в Тбилиси приговорил еще восьмерых участников протестов к пяти годам лишения свободы за участие в штурме президентского дворца. События произошли 4 октября 2025 года во время массовой акции в грузинской столице. До этого пятеро организаторов штурма получили по семь лет заключения.