В Вене ищут двух подозреваемых в краже колье, усыпанного 673 бриллиантами

Из Музея прикладного искусства в Вене похитили колье с 673 бриллиантами Фото: REUTERS.

В Вене разыскивают двух мужчин, подозреваемых в дерзкой краже редкого колье из Музея прикладного искусства (MAK). Инцидент произошел днем в четверг, 28 августа, когда злоумышленники разбили стеклянную витрину прямо в экспозиционном зале, похитили экспонат и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщается, речь идет о ценном украшении дома Van Cleef из выставки Glanzstücke, исторически связанном с египетской королевской семьей. В 1939 году его носила королева Назли Сабри. По данным издания Kronen Zeitung, стоимость похищенного шедевра, усыпанного 673 бриллиантами общим весом около 200 карат, может достигать 5 млн евро.

Стоимость похищенного шедевра, усыпанного 673 бриллиантами общим весом около 200 карат, может достигать 5 млн евро. Фото: vancleefarpels.com

К расследованию подключилось Госуправление уголовной полиции Вены. Правоохранители уже опубликовали кадры с подозреваемыми и описывают их как мужчин ростом 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами и бородами. В момент ограбления они были одеты в черную верхнюю одежду и темные кроссовки с белой подошвой.

В городе идут масштабные поиски с участием кинологов. Следствие проверяет версию о заказном преступлении с участием балканской группировки. Полиция просит сообщать информацию о местонахождении злоумышленников или колье анонимно.

Накануне в испанском музее Аликанте похитили коллекцию золотых изделий бронзового века, включая 66 предметов весом около 10 кг. Преступники проникли в помещение через выбитое окно. Похищенные сокровища имеют возраст около 3000 лет и важны для изучения металлургии Средиземноморья, включая два изделия из метеоритного железа.