Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2026 11:08

Мужчина угнал автомобиль у пожарных, которые тушили его дом: дебошир едва не задавил троих спасателей

NYP: Американец угнал машину пожарных, приехавших тушить его дом
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
NYP: Американец угнал машину пожарных, приехавших тушить его дом. Фото: Kyle Mazza www.imago-images.de Global Look Press.jpg

NYP: Американец угнал машину пожарных, приехавших тушить его дом. Фото: Kyle Mazza www.imago-images.de Global Look Press.jpg

Житель американского штата Нью-Гэмпшир Нестор Роман угнал пожарную машину у спасателей, которые тушили его горящий дом. Об этом сообщает New York Post. Инцидент произошёл утром 25 августа в городе Далтон.

По данным полиции, 30-летний мужчина проник в грузовик спасательной службы и уехал на нём, пока пожарные боролись с огнём. Угонщик переехал через несколько пожарных рукавов, едва не сбил трёх спасателей, врезался в другую пожарную машину и повредил несколько заборов.

Позже грузовик нашли разбитым в нескольких милях от места пожара. Романа задержали на крыльце одного из домов. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая кражу, нападение на сотрудника экстренных служб. Дом полностью уничтожен огнём, причина возгорания устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что в особняк Ким Кардашьян ворвался неизвестный, угнал машину сотрудника звезды и покатался по району. Полиция задержала его на месте. Самой Кардашьян и её детей в доме не было, они живут по соседству на время ремонта.