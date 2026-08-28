Мужчина угнал автомобиль у пожарных, которые тушили его дом: дебошир едва не задавил троих спасателей

NYP: Американец угнал машину пожарных, приехавших тушить его дом. Фото: Kyle Mazza www.imago-images.de Global Look Press.jpg

Житель американского штата Нью-Гэмпшир Нестор Роман угнал пожарную машину у спасателей, которые тушили его горящий дом. Об этом сообщает New York Post. Инцидент произошёл утром 25 августа в городе Далтон.

По данным полиции, 30-летний мужчина проник в грузовик спасательной службы и уехал на нём, пока пожарные боролись с огнём. Угонщик переехал через несколько пожарных рукавов, едва не сбил трёх спасателей, врезался в другую пожарную машину и повредил несколько заборов.

Позже грузовик нашли разбитым в нескольких милях от места пожара. Романа задержали на крыльце одного из домов. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая кражу, нападение на сотрудника экстренных служб. Дом полностью уничтожен огнём, причина возгорания устанавливается.

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