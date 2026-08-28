Миллионы убытков из-за туалетной бумаги: опубликовано расследование масштабного пожара на десантном корабле США

Туалетная бумага заблокировала систему пожаротушения на десантном корабле США Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотня коробок туалетной бумаги, сложенных до самого потолка, стала одной из главных причин масштабного пожара на американском десантном корабле USS New Orleans в августе 2025 года во время учений у берегов Японии. Инцидент нанес флоту ущерб в размере около 12 миллионов долларов. Об этом пишет Stars and Stripes со ссылкой на расследование Военно-морских сил (ВМС) США.

Согласно материалам расследования, опубликованным изданием, возгорание началось 20 августа в помещении для хранения спецобмундирования. Из-за башен из бумаги спринклерная система оказалась заблокирована и потеряла эффективность. Ситуацию усугубили запрещенные опасные материалы — аэрозольные баллончики, а также емкость с неизвестной жидкостью, сработавшие как дополнительное топливо. В итоге пламя бушевало около 11 часов.

Следователи NCIS не смогли точно установить причину ЧП, назвав среди вероятных факторов неосторожное курение, использование вейпов или умышленный поджог. Проверка также выявила пробелы в подготовке экипажа: моряки медленно реагировали на угрозу, не выставили необходимые защитные рубежи и испытывали нехватку знаний о штатной системе пожаротушения.

Несмотря на серьезные повреждения электроснабжения, систем управления отходами и жилых отсеков, конструкция корабля не пострадала. Обошлось без тяжелых травм. После экстренного ремонта на базе в Сасебо USS New Orleans в январе 2026 года официально вернулся в строй и продолжил выполнять задачи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, корабль ВМС США USS New Orleans загорелся во время стоянки возле американского военного порта Уайт-Бич в городе Урума. Для тушения пожара были задействованы несколько судов сил самообороны Японии.