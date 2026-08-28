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НовостиВ мире28 августа 2026 11:20

Миллионы убытков из-за туалетной бумаги: опубликовано расследование масштабного пожара на десантном корабле США

Туалетная бумага заблокировала систему пожаротушения на десантном корабле США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Туалетная бумага заблокировала систему пожаротушения на десантном корабле США

Туалетная бумага заблокировала систему пожаротушения на десантном корабле США

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотня коробок туалетной бумаги, сложенных до самого потолка, стала одной из главных причин масштабного пожара на американском десантном корабле USS New Orleans в августе 2025 года во время учений у берегов Японии. Инцидент нанес флоту ущерб в размере около 12 миллионов долларов. Об этом пишет Stars and Stripes со ссылкой на расследование Военно-морских сил (ВМС) США.

Согласно материалам расследования, опубликованным изданием, возгорание началось 20 августа в помещении для хранения спецобмундирования. Из-за башен из бумаги спринклерная система оказалась заблокирована и потеряла эффективность. Ситуацию усугубили запрещенные опасные материалы — аэрозольные баллончики, а также емкость с неизвестной жидкостью, сработавшие как дополнительное топливо. В итоге пламя бушевало около 11 часов.

Следователи NCIS не смогли точно установить причину ЧП, назвав среди вероятных факторов неосторожное курение, использование вейпов или умышленный поджог. Проверка также выявила пробелы в подготовке экипажа: моряки медленно реагировали на угрозу, не выставили необходимые защитные рубежи и испытывали нехватку знаний о штатной системе пожаротушения.

Несмотря на серьезные повреждения электроснабжения, систем управления отходами и жилых отсеков, конструкция корабля не пострадала. Обошлось без тяжелых травм. После экстренного ремонта на базе в Сасебо USS New Orleans в январе 2026 года официально вернулся в строй и продолжил выполнять задачи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, корабль ВМС США USS New Orleans загорелся во время стоянки возле американского военного порта Уайт-Бич в городе Урума. Для тушения пожара были задействованы несколько судов сил самообороны Японии.