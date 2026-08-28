Экс-директора Газманова приговорили к 7 годам колонии за хищение прибыли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве приговорил бывшего директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении доходов от концертов артиста. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.

Согласно приговору Хорошевского районного суда Москвы, Царенко проведёт семь лет в колонии за хищение свыше 15 млн рублей от выступлений артиста. Уголовное дело насчитывает 17 эпизодов мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба в размере 15,3 млн рублей и сохранил арест на имущество. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор, несмотря на то что защита просила оправдать подсудимого, тогда как обвинение требовало девять лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что государственное обвинение запросило девять лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей для бывшего концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, обвиняемого в хищении более 15 миллионов рублей от концертов артиста. Газманов подал заявление о мошенничестве в 2024 году, а сам Царенко подал встречный иск к певцу на 44 миллиона рублей.