Связанные с Трампом компании ищут пятый угол перед выборами: республиканцам предрекают крах Фото: REUTERS.

Американские компании, тесно связанные с президентом США Дональдом Трампом, начали налаживать отношения с Демократической партией на случай поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей бизнеса, лоббистов и партийных советников.

По данным издания, в корпоративном секторе опасаются, что после возможной потери республиканцами контроля над Палатой представителей демократы начнут расследовать связи крупных компаний с администрацией Трампа. В отдельных случаях бизнес готовится и к риску уголовных дел.

Среди компаний, предпринимающих такие шаги, WSJ называет Paramount, Skydance и Kalshi. Некоторые из них начали направлять крупные пожертвования на кампании демократов или нанимать бывших политиков от этой партии. Ранее часть этих компаний финансово поддерживала республиканцев и связанные с Трампом проекты.

В крупных корпорациях также создают специальные команды, которые готовят стратегию на случай расследований со стороны Конгресса. Особое внимание законодателей, как ожидается, могут привлечь крупные пожертвования бизнесменов и компаний в пользу проектов администрации Трампа.

Летом Министерство торговли США провело специальный семинар для представителей Amazon, Chevron, Pfizer и UnitedHealth. Руководителям компаний объясняли, как действовать при усилении надзора и возможных расследованиях со стороны законодателей.

Ранее Трамп признал, что победа демократов на промежуточных выборах может привести к новой попытке объявить ему импичмент. Голосование в Конгресс пройдет в ноябре 2026 года. На фоне снижения рейтингов действующей администрации ряд прогнозов допускает переход контроля над Палатой представителей к демократам.