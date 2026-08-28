Посольство РФ в Берлине: «российский след» в тайнике с оружием — инсинуация Фото: REUTERS.

Посольство РФ в Берлине категорически отвергло причастность России к обнаруженному под немецкой столицей тайнику с вооружением. Дипломаты назвали появляющиеся в СМИ сообщения о «российском следе» бездоказательными инсинуациями, не имеющими под собой реальных оснований.

Немецкие силовики нашли схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами в лесном массиве неподалеку от Берлина еще в 2025 году. О данной находке на минувшей неделе официально сообщил глава МВД Германии Александр Добриндт. По его словам, один из предполагаемых фигурантов этого дела уже заключен под стражу на территории Румынии.

В российском посольстве обратили внимание на определенную географическую закономерность в подобных историях. Дипломаты подчеркнули, что большинство таких тревожных сообщений появляется именно в восточных землях ФРГ, включая Саксонию, столичный Берлин и Бранденбург.

«Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» — указали в дипмиссии.

Стоит напомнить, что параллельно с обнаружением арсенала в Германии румынские правоохранители арестовали еще одного человека. В настоящее время его причастность к данному инциденту также тщательно проверяется следствием.