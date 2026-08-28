Врач назвала безопасную дневную норму меда

Калорийность меда почти сопоставима с сахаром. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мед часто считают более полезной заменой сахару и едят практически без ограничений. Однако даже у этого продукта есть своя безопасная мера. Гастроэнтеролог, диетолог и терапевт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова рассказала, сколько меда стоит оставлять в ежедневном рационе. Об этом пишет aif.ru.

«При отказе от других источников добавленного сахара меда можно съедать не более 1–2 столовых ложек (30-50 г) в день. Детям еще меньше», – подчеркнула медик.

Несмотря на содержание витаминов, минералов, ферментов и антиоксидантов, основа меда – сахара. Поэтому его калорийность почти сопоставима с сахаром, а избыток продукта может способствовать набору веса и метаболическим нарушениям.

Важно учитывать и другие источники свободных сахаров в рационе. Они содержатся, например, в сладостях, соусах, йогуртах и готовых продуктах. При нагревании мед также теряет часть ценных свойств, поэтому использовать его как полезную добавку к очень горячим напиткам не стоит.

Ранее врач-гепатолог Алексей Буеверов предупредил, что чрезмерное употребление меда может негативно сказаться на работе печени.