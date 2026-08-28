Ухудшает ли блефаропластика зрение: хирург объяснил, что происходит после операции

После вмешательства может нарушиться состояние слезной пленки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Блефаропластика сама по себе не должна приводить к ухудшению зрения, однако в первые дни после операции пациенты могут заметить временные изменения. Пластический хирург, андролог Михаил Павлюк рассказал, почему после пластики век может временно измениться четкость зрения. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Нужно понимать, что в послеоперационном периоде в процессе реабилитации временно зрение действительно может ухудшаться», – уточнил врач.

По словам специалиста, после вмешательства может нарушиться состояние слезной пленки. Из-за отека давление на слезный канал меняется, поэтому слеза оттекает не так, как обычно. Кроме того, отек тканей вокруг глаз способен мешать векам полностью открываться.

На время восстановления пациентам также могут накладывать специальные наклейки – стрипы. Они ограничивают движение век и могут временно влиять на восприятие окружающего изображения. После заживления эти явления должны пройти, а сама блефаропластика не приводит к стойким изменениям зрения.

Ранее певица Лолита рассказала о перенесенных пластических операциях и поделилась своим отношением к хирургическим вмешательствам. Пять лет назад ей сделали пластику подбородка и блефаропластику.