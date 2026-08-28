Адвокаты экс-директора Газманова Царенко обжалуют приговор о мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Защита обжалует приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Алексея Новожилова.

«Считаем приговор незаконным и несправедливым, будем его обжаловать», — резюмировал источник. Представитель Газманова отказался комментировать решение суда.

Царенко приговорили к четырем годам за 13 эпизодов мошенничества. Позже всплыли еще 17 эпизодов на 15,3 миллиона рублей. Далее возбудили другое уголовное дело, Газманова допросили по нему как свидетеля. Отмечается, что именно по дополнительным эпизодам суд сегодня вынес решение.

Напомним, Хорошевский суд Москвы назначил фигуранту 7 лет лишения свободы, добавив к предыдущему приговору. С Царенко взыскали более 15 миллионов рублей в пользу компании Газманова «ОМГ-Промо». Газманов в 2024 году обвинил директора Царенко в хищении 10,4 миллиона рублей с концертов.