Уничтожение склада «Фламинго» под Киевом: что известно Фото: REUTERS.

В ночь на 28 августа российские военные нанесли удар беспилотниками по складскому комплексу в Киевской области, где хранились готовые крылатые ракеты «Фламинго» и топливо для них. Цель была поражена, сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что под удар попал склад компании «Стеллар Джет», который использовался украинской стороной для размещения ракет большой дальности и компонентов к ним. Российские беспилотники отработали чётко, уничтожив стратегически важный объект противника.

Помимо этого, минувшей ночью групповые удары наносились также по логистическим центрам и морским портам Украины, которые активно задействованы в интересах Вооружённых сил Украины. В Минобороны подчеркнули, что все эти действия являются частью планомерной работы по подрыву военной инфраструктуры противника.

За период с 22 по 28 августа российские войска организовали одну массированную и 12 групповых атак по объектам на территории Украины. В результате этих ударов серьёзный урон понесли предприятия оборонного, металлургического и нефтеперерабатывающего секторов.

Для нанесения ударов применялись высокоточные средства поражения и беспилотные летательные аппараты большой дальности. Все цели выбирались исключительно среди объектов, которые так или иначе обеспечивают потребности украинской армии.

В Минобороны обратили внимание, что в числе поражённых целей оказались не только промышленные мощности, но и пункты временной дислокации украинских формирований. Кроме того, под огнём оказались места, где размещались иностранные наёмники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России продолжают последовательную работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины, а темпы продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения являются очевидными.

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что все удары российских военнослужащих направлены исключительно на военные объекты и инфраструктуру, которая обеспечивает боеспособность украинской армии.