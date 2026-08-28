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НовостиЗвезды28 августа 2026 12:00

«Веста, Квэста, Мэста… Я не знаю»: Волочкова заявила, что ей безразличен концерт Канье Уэста

Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст
Анна АДАМАЙТЕС
Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст

Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст, и не собирается идти на его концерт в Санкт-Петербурге. В беседе с Super балерина призналась, что её голова на данный момент занята собственными выступлениями.

«Веста, Квэста, Мэста… я не знаю, о чём вы говорите. Я занимаюсь своим творчеством», — заявила артистка. По словам балерины, сейчас всё её внимание направлено на подготовку к новому сезону и возвращению на сцену после операции по замене тазобедренного сустава.

Напомним, в начале года 50-летняя Анастасия Волочкова перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава в Германии из-за коксартроза. Из-за слишком раннего возвращения к тренировкам у балерины разошлись швы и потребовалась повторная операция. Врачи предупреждали об угрозе инвалидности. Однако спустя 3,5 месяца артистка вернулась на сцену — за это время она дала 18 бесплатных концертов и назвала это победой над собой .

Ранее KP.RU писал, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится в запланированные сроки. Организаторы из Say Agency подтвердили, что технические проблемы со стороны площадки урегулированы, договор находится на финальной стадии подписания, а билеты действительны .