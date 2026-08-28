«Веста, Квэста, Мэста… Я не знаю»: Волочкова заявила, что ей безразличен концерт Канье Уэста

Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова заявила, что не знает, кто такой Канье Уэст, и не собирается идти на его концерт в Санкт-Петербурге. В беседе с Super балерина призналась, что её голова на данный момент занята собственными выступлениями.

«Веста, Квэста, Мэста… я не знаю, о чём вы говорите. Я занимаюсь своим творчеством», — заявила артистка. По словам балерины, сейчас всё её внимание направлено на подготовку к новому сезону и возвращению на сцену после операции по замене тазобедренного сустава.

Напомним, в начале года 50-летняя Анастасия Волочкова перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава в Германии из-за коксартроза. Из-за слишком раннего возвращения к тренировкам у балерины разошлись швы и потребовалась повторная операция. Врачи предупреждали об угрозе инвалидности. Однако спустя 3,5 месяца артистка вернулась на сцену — за это время она дала 18 бесплатных концертов и назвала это победой над собой .

Ранее KP.RU писал, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится в запланированные сроки. Организаторы из Say Agency подтвердили, что технические проблемы со стороны площадки урегулированы, договор находится на финальной стадии подписания, а билеты действительны .