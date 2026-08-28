Лето еще поборется: синоптик пообещал москвичам потепление к 31 августа

В столичном регионе в последний день лета ожидается температура воздуха до +20…+25 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Резкое похолодание в Москве и Подмосковье в конце августа не станет началом настоящей осени. После прохладной ночи температура снова начнет расти, и уже к последнему дню лета жителей столичного региона ждет потепление. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какой будет погода в ближайшие дни. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«В столичном регионе ожидается температура воздуха до +20…+25 градусов. В разгар дня на большей части территорий Московской области именно такие температуры покажут столбики термометров», – отметил синоптик.

В ночь на 28 августа температура в регионе опустится до +9…+11 градусов, а в некоторых районах может быть всего около +4. Однако затем воздух начнет прогреваться. В выходные температура будет держаться в районе +20 градусов, хотя местами возможны кратковременные дожди.

31 августа летнее тепло сохранится, несмотря на облачность и небольшие осадки в отдельных районах. По предварительному прогнозу, 1 сентября школьников также встретит довольно теплая погода: утром ожидается +17…+19 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+23.

Напомним, погода 28 августа в столице ожидается дождливой. Жителям Москвы советуют перед выходом одеться теплее и взять с собой зонт.