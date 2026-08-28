Винтажные мопеды и другие символы коммунистической эры: партия АдГ решила сыграть на ностальгии по ГДР Фото: REUTERS.

В преддверии выборов немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) решила сыграть на чувствах жителей восточных земель, обратившись к их тоске по временам Германской Демократической Республики. Политологи отмечают, что таким образом политсила пытается привлечь на свою сторону избирателей, которые недовольны текущим положением дел в стране, пишет Politico.

Одним из ярких шагов кампании стал пробег на старых мопедах Simson, которые когда-то выпускались в ГДР. Мероприятие организовал представитель партии Ульрих Зигмунд, который пояснил, что та эпоха, по его мнению, объединяла немцев, и именно это чувство единства он намерен вернуть. Однако историк Штефан Волле заметил, что если раньше приёмы с ностальгией по социалистическому прошлому использовали левые силы, то сейчас эту тактику взяли на вооружение правые политики.

Согласно опросу социологической службы YouGov, среди жителей бывшей ГДР заметно выросло ощущение разрыва между востоком и западом страны. Если в 2019 году о существенных различиях говорили 34% респондентов, то сейчас их число достигло 43%. Это свидетельствует о растущем недовольстве и расколе в обществе.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих высказываниях поддержал настроения немецких избирателей. Он заявил, что жители Германии устали от обмана и провального курса нынешних властей, поэтому они видят единственный шанс на спасение именно в партии «Альтернатива для Германии».