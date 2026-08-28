Артист «Кривого зеркала» Морозов оправдался перед хейтерами: он призвал дождаться 20 декабря

Александр Морозов после подтяжки лица. Фото: личный архив Александра Морозова.

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов призвал критиков его внешности дождаться окончательного результата пластической операции и оценить его 20 декабря. Об этом юморист заявил в соцсетях.

Морозов рассказал, что операция состоялась 20 августа, поэтому делать выводы о его новой внешности пока слишком рано. По словам артиста, полноценный результат хирургического вмешательства можно будет увидеть только спустя несколько месяцев.

«Операция, которую мне сделали, показывает результат минимум через четыре месяца. Не сейчас, не через неделю. В первый день после операции некоторые внимательные люди стали говорить: "Что вы с собой наделали?". Я только с операционного стола, блин, люди», — заявил Морозов.

Юморист уточнил, что ориентировочно оценивать изменения можно будет 20 декабря. Свое обращение он записал после волны обсуждений в соцсетях, которую вызвали первые фотографии после операции.

Ранее Морозов рассказал, что перенес комплексную подтяжку лица после похудения примерно на 80 килограммов. Операция продолжалась около пяти с половиной часов. Хирурги убрали избытки кожи, скорректировали контуры лица и выраженные носогубные складки. Артист тогда говорил, что рассчитывает больше не прибегать к подобным операциям.