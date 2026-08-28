МИД РФ сделал неожиданное заявление о странах Запада: "Все чаще поступают сигналы"

МИД РФ: Западные страны все чаще хотят восстановить экономические связи с РФ Фото: REUTERS.

Некоторые страны Запада все чаще изъявляют желание восстановить экономические связи с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Все чаще поступают сигналы и из стран, входящих в западный периметр, но проявляющих определенное здравомыслие, о том, что они хотели бы восстановить экономические связи с Россией, например, подключиться к эксплуатации Северного морского пути", - отметил дипломат по итогам третьего совещания старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он уточнил, что АТЭС объединяет вместе с Россией таких "мировых тяжеловесов", как КНР и США, а также ведущих представителей глобального Юга в лице членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, "ряд латиноамериканцев".

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе имеются политические круги, заинтересованные в возобновлении диалога с Москвой. Глава государства указал, что рейтинги тех зарубежных политиков, кто делает ставку на жесткое противостояние с Россией, стремительно падают.

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