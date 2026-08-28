Украинцы помогли ВС РФ найти минимум десятерых пленных жителей Курской области Фото: REUTERS.

Гражданские лица Украины сыграли ключевую роль в обнаружении и возвращении как минимум десяти пленных россиян из Курской области, которые были захвачены. Украинцы активно включились в процесс поиска и репатриации наших соотечественников, пишет Mash.

Утверждается, что жители Суджанского района, которые оказались на территориях Сумской и Харьковской областей, получают помощь от украинцев из этих регионов. Местное население самостоятельно инициирует поиски, связывается с силовыми структурами, военными и властями, а также направляет обращения в государственные органы.

Курская рабочая группа ищет граждан, потерявших связь с родственниками, и передаёт данные в аппарат уполномоченного по правам человека для переговоров с украинской стороной. Сейчас согласовывают возвращение десяти пленных, информацию предоставляют сочувствующие и жители освобождённых территорий.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим жалуется на растущее число украинцев, симпатизирующих России и готовых вести подрывную деятельность против Зеленского.

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