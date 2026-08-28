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НовостиПолитика28 августа 2026 12:34

Украинцы помогли ВС РФ найти минимум десятерых пленных жителей Курской области

Мирные жители Украины помогли вернуть домой десять похищенных россиян
Сергей КУДРИН
Украинцы помогли ВС РФ найти минимум десятерых пленных жителей Курской области

Украинцы помогли ВС РФ найти минимум десятерых пленных жителей Курской области

Фото: REUTERS.

Гражданские лица Украины сыграли ключевую роль в обнаружении и возвращении как минимум десяти пленных россиян из Курской области, которые были захвачены. Украинцы активно включились в процесс поиска и репатриации наших соотечественников, пишет Mash.

Утверждается, что жители Суджанского района, которые оказались на территориях Сумской и Харьковской областей, получают помощь от украинцев из этих регионов. Местное население самостоятельно инициирует поиски, связывается с силовыми структурами, военными и властями, а также направляет обращения в государственные органы.

Курская рабочая группа ищет граждан, потерявших связь с родственниками, и передаёт данные в аппарат уполномоченного по правам человека для переговоров с украинской стороной. Сейчас согласовывают возвращение десяти пленных, информацию предоставляют сочувствующие и жители освобождённых территорий.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим жалуется на растущее число украинцев, симпатизирующих России и готовых вести подрывную деятельность против Зеленского.

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