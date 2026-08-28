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НовостиВ мире28 августа 2026 12:39

Politico: xAI Маска требует от двух пользователей оплату судебных расходов

Компания Илона Маска подала в суд на двух человек, обвиняемых в создании материалов сексуального насилия над детьми через чат-бот Grok
Анна АДАМАЙТЕС
Politico: xAI Маска требует от двух пользователей оплату судебных расходов

Politico: xAI Маска требует от двух пользователей оплату судебных расходов

Фото: REUTERS.

Компания Илона Маска xAI через суд требует от двух пользователей чат-бота Grok возместить расходы на защиту от исков предполагаемых жертв, сообщает газета Politico. Речь идёт о пользователях, которых обвиняют в создании материалов сексуального насилия над детьми с помощью искусственного интеллекта.

xAI требует от ответчиков компенсации за «все разумные расходы» на судебную защиту, включая репутационный ущерб. Один из фигурантов — фотограф из Арканзаса Рассел Бладворт, которому предъявлено более 100 уголовных обвинений в использовании Grok для изменения фотографий детей. Второй — житель Южной Каролины Терри Уэйн Харвуд, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Оба вину не признают.

Отмечается, что xAI сама является ответчиком по нескольким искам из-за созданных чат-ботом откровенных изображений без согласия людей. Подача в суд на собственных пользователей — редкая практика для технологических компаний.

Ранее KP.RU писал, что компания xAI ужесточила правила использования чат-бота Grok после скандала с генерацией интимных дипфейк-изображений. Пользователям ограничили возможность редактировать фотографии реальных людей, а функции генерации и редактирования изображений стали доступны только на платной основе.