Государственные индустриальные парки стали ключевыми площадками для размещения новых промышленных производств в Смоленской области

Фото: Министерство инвестиционного развития Смоленской области.

"На сегодняшний день на территории парков реализуют инвестиционные проекты 23 резидента: 17 – в "Фениксе" и 6 – в "Сафоново". Семь предприятий уже приступили к выпуску продукции, а общий объем частных инвестиций, привлеченных резидентами, составляет 5,6 млрд рублей", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Для резидентов индустриальных парков действует комплекс мер государственной поддержки. Он включает налоговые преференции, имущественную, инфраструктурную, информационную и организационную поддержку. В частности, земельные участки предоставляются резидентам в аренду без проведения торгов по ставке 0,1% от кадастровой стоимости в год в течение срока строительства.

Кроме того, предусмотрены налоговые льготы, в том числе инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Для очередного инвестора,реализующего проект по созданию современного предприятия по производству промышленной мебели, лабораторного и измерительного оборудования в индустриальном парке " Феникс" выделен в аренду земельный участок площадью 2,4 гектара.

Общий объем инвестиций в проект составит около 744 млн рублей. Планируется построить производственный комплекс площадью порядка 15 тыс. кв. метров. Запуск производства запланирован на 2028 год.