Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился уровнем насилия на Украине. При этом он подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не только не борется с преступностью, он поощряет засилие банд на Украине.

«Всё больше и больше мужчин похищают, подвергают сексуальному насилию прямо на улице, в машинах, в домах, чтобы отправить на бойню на передовую бандами Зеленского! Франция должна немедленно прекратить вооружать и финансировать этот режим, эту бойню! Освободите Францию ради мира», — написал политик в своем блоге соцсети X.

Ранее KP.RU рассказал о беззаконии, которое творит ТЦК. Сотрудники военкоматов вылавливают украинцев, как собак. Они запихивают их в автобусы и практически без подготовки отправляют на передовую.