«Я сама в шоке»: Наташа Королева рассказала о богатом загадочном воздыхателе

Во время поездки Королевой в Казань в ее номер доставили огромный букет цветов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Наташи Королевой появился таинственный поклонник, который регулярно присылает ей дорогие и необычные подарки. Певица призналась, что не знает, кто скрывается за этими презентами, и рассказала, что обо всем происходящем сразу сообщила мужу Сергею Глушко. Об этом пишет mk.ru.

«Я, действительно, не знаю, кто это может быть: он ничего не говорит. Я сама в шоке, конечно. Именно из-за того, что сама не знаю, кто это, и что он хочет. Понятно только, что это кто-то из новеньких. Потому что всех стареньких воздыхателей, повторюсь, мы знаем и к ним с пиететом относимся», – заявила артистка.

Во время поездки Королевой в Казань в ее номер доставили огромный букет цветов и дорогой подарок. Ранее на день рождения певица получила от тайного воздыхателя торт, а на одном из московских фестивалей – огромный одуванчик.

Королева отмечает, что ее новый поклонник, судя по подаркам, человек обеспеченный. При этом певица подчеркнула, что остается верна мужу и не собирается рассматривать ухаживания всерьез. Сергей, по словам Королевой, спокойно отнесся к происходящему и понимает, что внимание поклонников – одна из особенностей профессии его жены.

Ранее певица Наташа Королева заявила, что уже ждет появления внуков. Она уверена, что будет хорошей бабушкой.