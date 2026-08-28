"Русский ассасин" из Серпухова оказался не пропавшим мужем жительницы Тольятти

Любовь думала, что таинственный бездомный - это ее муж. Фото: соцсети/ канал "Вася на сене"

В Серпухове нашли мужчину, который прячет лицо под тканью, ходит в мусорных пакетах и ночует в поле. Местные прозвали его «русским ассасином». Мужчина не произносил ни слова и отвечал на вопросы только короткими записками. Известно о нем было немного: зовут Артем, 34 года, родом из Екатеринбурга.

О бездомном снял выпуск блогер Сергей Лукьянов. Зрители стали узнавать в бездомном своих пропавших родственников. Так было и с Любовью Широбоковой из Тольятти. В разговоре с «КП-Екатеринбург» она призналась, что уже 2 года ищет мужа Александра. Он пропал в 2024 году после операции.

Женщина была уверена, что бездомный екатеринбуржец Артем и есть ее супруг. Мужчины похожи лицами, походкой, даже татуировками. Любовь прилетела в Серпухов, но ее постигло разочарование. Она убедилась, что бездомный в пакетах и ее пропавший муж – два разных человека.

- Я уже детям пообещала, что вернусь с папой. Было до боли обидно, - рассказала женщина «КП-Екатеринбург».

Артем, путем общения через записки, рассказал, что сознательно ушел в отшельничество. Он отказался от помощи и ушел.

Любовь же собирается продолжить поиски. Она уверена, что Александр жив.