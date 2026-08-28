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НовостиПолитика28 августа 2026 13:10

Евкуров: ВС России наращивают применение FPV-дронов с элементами ИИ

Замминистра обороны РФ заявил, что беспилотники с искусственным интеллектом и ночными прицелами уже активно используются в войсках
Анна АДАМАЙТЕС
Евкуров: ВС России наращивают применение FPV-дронов с элементами ИИ

Евкуров: ВС России наращивают применение FPV-дронов с элементами ИИ

Фото: Shutterstock.

Российские войска наращивают применение FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров. Он проверил занятия по боевому слаживанию подразделений беспилотных систем и штурмовых групп на полигоне в Нижегородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

«Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули, которые захватывают, ведут и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», — Сказал Евкуров.

В войсках также совершенствуется работа мобильных огневых групп с учётом характеристик средств воздушного нападения противника. Уже успешно применяются подразделения, вооружённые FPV-перехватчиками, развивающими скорость более 200 км/ч. Однако главное, по словам замминистра, — это человеческий фактор и подготовка расчётов.

Ранее KP.RU писал, что расчёты FPV-перехватчиков «Бумеранг» группировки «Центр» успешно ликвидируют тяжёлые коптеры и разведывательные дроны ВСУ на Днепропетровском направлении. «Бумеранг» показывает хорошие результаты по перехвату: он быстрее, легче и крепче предыдущих моделей, позволяет настраивать видеопередатчик и эффективно таранит цели.

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