В Москве состоится забег в поддержку донорства крови и костного мозга. Фото: архив КП

В московском парке «Люблино» 5 сентября состоится третий благотворительный забег в поддержку донорства крови и костного мозга. Об этом сообщили организаторы — Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России. Девиз мероприятия: «Бег, спасающий жизни».

«Опыт прошлых лет показал, что такой формат работает. Первый забег собрал около 250 человек, а в прошлом году на старт вышли уже 359 участников», — рассказала ведущий специалист группы рекрутинга доноров НМИЦ гематологии Алена Фирсова. Она отметила, что главным показателем эффективности акции является не количество участников, а желающих вступить в регистр доноров. В прошлом году в него вступили 38 человек прямо на мероприятии.

Программа начнётся в 8:30 со сбора участников, в 9:00 — старт на дистанцию 5 км (преодолеть можно в любом темпе, даже шагом). С 10:00 до 12:00 все желающие от 18 до 45 лет смогут пройти типирование и вступить в регистр доноров костного мозга. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Участие бесплатное, дресс-код — красный цвет.

Ранее KP.RU писал, что 1 сентября пройдёт двенадцатая всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов 2026». Школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги направляют на помощь семьям с тяжелобольными детьми.