МИД РФ: сопряжение инициатив РФ и Китая в Евразии имеет прочную основу Фото: Shutterstock.

Инициативы России и Китая по развитию Евразии имеют прочную основу и рассчитаны на долгосрочное сотрудничество. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев по итогам третьего совещания старших должностных лиц АТЭС в китайском Даляне.

Дипломат рассказал о сопряжении российского проекта Большого Евразийского партнерства и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Оба направления предполагают развитие рынков, цепочек поставок и транспортных коридоров, а также устранение инфраструктурных и регуляторных барьеров.

«Сопряжение БЕП и ОПОП не носит конъюнктурного характера и поставлено на прочную основу», — подчеркнул Бердыев.

По его словам, Москва и Пекин одинаково оценивают задачи международного экономического сотрудничества и заинтересованы в укреплении позиций государств Центральной Азии в мировой экономике. Дополнительный импульс этому процессу дают интеграция в рамках ЕАЭС и развитие международного транспортного коридора «Север — Юг».

Бердыев добавил, что Россия намерена и дальше придерживаться курса на взаимное уважение, объединение экономических возможностей и поиск баланса интересов.

Ранее послы России и Китая заявили, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина не направлено против третьих стран. Дипломаты подчеркнули, что обе страны выступают за развитие многополярного мира и равноправного международного сотрудничества. Они также отметили высокий уровень политического доверия между Россией и Китаем.