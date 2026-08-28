Ставка ЦБ снижается, а проценты по кредитам поднимаются: экономист объяснил причины

Банки снова начали повышать проценты по кредитам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Банки начали повышать стоимость потребительских кредитов, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, почему займы для россиян снова дорожают и чего ждать от ставок в ближайшее время. Об этом пишет mk.ru.

«Некоторое время назад банки, для удержания клиентуры и снижения оттока средств с депозитов, повысили ставки по вкладам. Но за новые более привлекательные условия нужно платить. Из чего? Вот, следующим шагом после временного лага банки подняли ставки по кредитам», – объяснил эксперт.

Кроме того, на стоимость займов влияет нехватка свободных денег в банковской системе и рост рисков при выдаче кредитов. В августе полная стоимость потребительских кредитов в среднем приблизилась к 30% годовых. При этом минимальная ПСК выросла до 21,1%, однако рассчитывать на такие условия могут преимущественно заемщики с высокой платежеспособностью и хорошей кредитной историей.

Беляев считает, что в ближайшее время банки продолжат пользоваться возможностью повышать стоимость займов, хотя чрезмерное удорожание может снизить спрос на кредиты.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка в России может снизиться до 13% к концу 2026 года.