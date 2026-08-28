Минобороны: РФ успешно запустила межконтинентальную ракету с космодрома Плесецк Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету с космодрома Плесецк. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Целью пуска было подтверждение характеристик ракетного комплекса, подчеркнуло военное ведомство.

В мае этого года в России успешно провели испытания ракетного комплекса "Сармат". Президент РФ Владимир Путин напомнил, что страна начала работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и "Сармата", были публично анонсированы.