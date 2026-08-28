Расследование пропажи Усольцевых может быть поставлено на паузу: что случилось

Ирина и Сергей Усольцевы Фото из личного архива Усольцевых Фото: СОЦСЕТИ.

Расследование исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края может быть приостановлено СК. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

«Есть целый ряд оснований для приостановления дела. На сегодняшний день все возможности для продвижения по делу, для исследования и собирания доказательств, вероятно, исчерпаны. Поэтому у следствия есть законное право приостановить производство», — свое мнение правозащитник рассказал в интервью изданию «АиФ».

По словам Аграновского, приостановление следствия — обычная практика, предусмотренная УПК РФ, когда исчерпаны все инструменты для сбора доказательств. При этом СК уже определился с версиями исчезновения семьи Усольцевых. Следователи, проработав много вариантов, сошлись на том, что семья могла пропасть в следствии несчастного случая.