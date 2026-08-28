10 дней в пути и 1900 преодоленных километров: мечтатель доехал на велосипеде из Тольятти до Санкт-Петербурга

Это не первое подобное путешествие мужчины. Фото: из архива Максима Кукушкина

Житель Тольятти Максим Кукушкин исполнил свою давнюю мечту и проехал на велосипеде до Санкт-Петербурга. Арт-директор дизайн-студии, отец двух дочерей преодолел 1900 километров. На весь путь у него ушло 10 дней, полных проливных дождей и невероятных закатов. Велосипедист поделился подробностями своего путешествия с «КП-Самара».

«У меня был незакрытый гештальт про большой велопоход под 2 тысячи километров. Питер для этого подходил идеально. К тому же, я его бесконечно люблю. Неспешно прокатиться по Литейному, Лиговке, Невскому, Садовой на велике – моя давняя мечта. После этой поездки я понял, что могу преодолеть так не одну тысячу километров, было бы время. И это сильно вдохновляет», – рассказал Максим.

После тщательной подготовки и выбора гравийного велосипеда с шоссейными колесами тольяттинец отправился в путь. Он держал средний темп в 28-30 км/ч. Самым тяжелым испытанием стала погода. Велосипедисту приходилось ехать под холодным проливным дождем и бороться со встречным ветром.

Возникали и технические проблемы. Уже во второй день пути прокололо заднее колесо. Пришлось шесть раз разбирать и собирать его. Однако и положительных моментов было много. По словам Максима Кукушкина, самые красивые ало-красные раскатистые закаты были после неиссякаемых дождей в Мордовии.

Обратно из Санкт-Петербурга тольяттинец возвращался на поезде. Это не первое его подобное путешествие. В прошлом году мужчина уже ездил на велосипеде до Москвы, на нее ушло 1064 км и 7 дней.