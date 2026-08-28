Поддубный: Объединённый экспедиционный корпус не сможет полностью заменить НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент Евгений Поддубный из ИС "Вести" прокомментировал заявление командующего ВМС Великобритании Гвина Дженкинса, который заявил, что JEF не заменяет НАТО, а служит инструментом для оперативного реагирования на угрозы.

Дженкинс считает, что JEF имеет преимущество в виде упрощённой процедуры принятия решений. В НАТО, где необходимо достичь консенсуса среди всех стран-участниц, процесс может быть более затяжным. В связи с этим, подчеркнул Дженкинс, лидеры стран НАТО видят перспективы в углублении взаимодействия с JEF. Это сотрудничество даёт им возможность быстрее реагировать на кризисные ситуации, не дожидаясь полной мобилизации альянса.

"По сути, заявление Дженкинса отражает тенденцию к созданию полуформальных военных коалиций внутри НАТО, способных действовать быстрее и гибче, чем сам альянс. JEF – не альтернатива НАТО в полном смысле, а инструмент раннего реагирования, который, по замыслу Лондона, должен заполнять нишу между бездействием и полномасштабной мобилизацией альянса", - считает военкор.

Дженкинс отметил мощь российского подводного флота и угрозу с его стороны для британской подводной инфраструктуры. Напомним, что в 2014 году Британия создала Объединенный экспедиционный корпус (JEF) - коалицию десяти стран Северной Европы в НАТО, которую в шутку называют "мини-НАТО внутри НАТО".

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