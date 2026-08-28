Видео пуска межконтинентальной ракеты с Плесецка показало Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны РФ опубликовало видео успешного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования с испытательного космодрома "Плесецк".

"Безупречная траектория: пуск с "Плесецка" прошел на отлично", - говорится в публикации.

По данным военного ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ подчеркнуло, что целью пуска межконтинентальной ракеты было подтверждение характеристик ракетного комплекса.

13 мая в России успешно провели испытания ракетного комплекса "Сармат". Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что успешные испытания "Сармата" подтвердили его заявленные характеристики, этот российский комплекс превосходит советскую "Воеводу" по дальности стрельбы и боевым характеристикам.