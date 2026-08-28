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НовостиПроисшествия28 августа 2026 14:05

В ДНР гражданина Украины приговорили к 15 годам за шпионаж

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Людмила МИТРОХИНА
В ДНР гражданина Украины приговорили к 15 годам за шпионаж

В ДНР гражданина Украины приговорили к 15 годам за шпионаж

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР приговорил гражданина Украины к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Верховным судом Донецкой Народной Республики постановлен приговор в отношении гражданина Украины М. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж — прим. ред.), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", — говорится в сообщении судебного органа.

Отмечается, что в 2024 году М. передал сведения о передвижении российской военной техники в Амвросиевском округе лицу, действующему в интересах ГУР Минобороны Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ростове россиянин приговорен к 23 годам тюрьмы. Он собирал информацию и отправлял ее киевскому режиму.